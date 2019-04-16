​Годовая инфляция в Азербайджане составила 2,1%

Цены на потребительские товары и тарифы на услуги в Азербайджане в январе-марте 2019 года повысились на 2,1% по сравнению с соответствующим показателем прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, продовольственные товары, напитки и табачные изделия подорожали на 1,5%, непродовольственные товары – 1,2%, тарифы на оказываемые населению платные услуги – 3,6%.

В марте по сравнению с февралем этого года цены на потребительские товары и тарифы на услуги выросли на 0,6%, в том числе на продовольственные товары, напитки и табачные изделия - на 1,3%, непродовольственные товары и оказываемые населению платные услуги – 0,1%.