Годовая инфляция в Азербайджане снизилась до 4%

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Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Цены на потребительские товары и тарифы на услуги в Азербайджане в январе-марте 2018 года повысились на 4% по сравнению с соответствующим показателем прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, за этот период продовольственные товары подорожали на 4,5%, непродовольственные товары – 4,3%, тарифы на оказываемые населению платные услуги – 2,9%.

В месячном сравнении цены на потребительские товары и тарифы на услуги выросли на 0,2%, продовольственные товары – 0,5%, на непродовольственные товары остались стабильными, тарифы на оказываемые населению платные услуги повысились на 0,1%.

Напомним, что в январе-феврале этого года цены на потребительские товары и тарифы на услуги по сравнению с январем прошлого года выросли на 4,7%, продовольственные товары - на 5,8%, непродовольственные товары – 4,7%, тарифы на оказываемые населению платные услуги – 3,3%.

В месячном сравнении потребительские товары и тарифы на услуги подорожали на 0,2%, продовольственные товары – 0,4%, непродовольственные товары – 0,1%, тарифы на оказываемые населению платные услуги снизились на 0,1%.