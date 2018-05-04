Годовая инфляция в Азербайджане снизилась до 3,5%

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Цены на потребительские товары и тарифы на услуги в Азербайджане в январе-апреле 2018 года повысились на 3,5% по сравнению с соответствующим показателем прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, за этот период продовольственные товары подорожали на 3,7%, непродовольственные товары – 4,1%, тарифы на оказываемые населению платные услуги – 2,8%.

В месячном сравнении цены на потребительские товары и тарифы на услуги снизились на 0,2%, продовольственные товары – 0,5%, на непродовольственные товары и тарифы на оказываемые населению платные услуги остались стабильными.

Напомним, что в январе-марте этого года цены на потребительские товары и тарифы на услуги повысились на 4% по сравнению с соответствующим показателем прошлого года, в том числе продовольственные товары подорожали на 4,5%, непродовольственные товары – 4,3%, тарифы на оказываемые населению платные услуги – 2,9%.

В месячном сравнении цены на потребительские товары и тарифы на услуги выросли на 0,2%, продовольственные товары – 0,5%, на непродовольственные товары остались стабильными, тарифы на оказываемые населению платные услуги повысились на 0,1%.