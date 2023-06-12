Годовая инфляция в Азербайджане снизилась до 14%

В январе-мае индекс потребительских цен в Азербайджане составил 113,1% по сравнению с тем же периодом 2022 года. В то же время по итогам января-апреля инфляция составила 13,5%.

В январе-мае индекс потребительских цен в Азербайджане составил 113,1% по сравнению с тем же периодом 2022 года. В то же время по итогам января-апреля инфляция составила 13,5%.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, индекс потребительских цен составил 115,8% по продовольственным товарам, напиткам и табачным изделиям, 111,6 % - по непродовольственным товарам, 110,6% - по платным услугам, оказанным населению.

Согласно отчету, в прошлом месяце индекс потребительских цен составил 99,6% по сравнению с предыдущим месяцем и 111,5 % по сравнению с маем предыдущего года.

Индекс потребительских цен на продовольствие, напитки и табачные изделия в мае составил 98,9 % по сравнению с предыдущим месяцем и 112,7% по сравнению с маем предыдущего года.

В прошлом месяце индекс потребительских цен на непродовольственные товары составил 100,1% по сравнению с предыдущим месяцем и 110,7 % по сравнению с маем предыдущего года.

Индекс потребительских цен по платным услугам населению составил 100,3% по сравнению с предыдущим месяцем и 110,5 % по сравнению с маем прошлого года.