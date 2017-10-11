Годовая инфляция в Азербайджане снизилась до 13,9%

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Цены на потребительские товары и тарифы на услуги в Азербайджане в январе-сентябре 2017 года повысились на 13,9% по сравнению с соответствующим показателем прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, за этот период продовольственные товары подорожали на 17,9%, непродовольственные товары – 12,5%, тарифы на оказываемые населению платные услуги – 9,6%. Впервые в этом году индекс потребительских цен снизился на 0,1 п.п.

В сентябре этого года цены на потребительские товары и тарифы на услуги по сравнению с августом выросли на 0,7%, в том числе, продовольственные товары – 1,4%, непродовольственные товары – 0,4%, тарифы на оказываемые населению платные услуги - 0,1%.

Отметим, что цены на потребительские товары и тарифы на услуги в Азербайджане в январе-июле по сравнению с соответствующим показателем прошлого года повысились на 14%, в том числе, на продовольственные товары - 18,2%, непродовольственные товары – 12,6%, тарифы на оказываемые населению платные услуги – 9,6%.

Цены на потребительские товары и тарифы на услуги в Азербайджане в январе-августе 2017 года повысились на 14,0% по сравнению с соответствующим показателем прошлого года. За этот период продовольственные товары подорожали на 18,2%, непродовольственные товары – 12,6%, тарифы на оказываемые населению платные услуги – 9,6%.

В августе этого года цены на потребительские товары и тарифы на услуги по сравнению с июлем выросли на 0,2%, в том числе, продовольственные товары – 0,3%, непродовольственные товары – 0,1%, тарифы на оказываемые населению платные услуги - 0,2%.