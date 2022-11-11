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Годовая инфляция в Азербайджане приблизилась к 14%

Годовая инфляция в Азербайджане приблизилась к 14% Индекс потребительских цен в Азербайджане за январь-октябрь текущего года составил 113,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе 119,4% по продовольственным товарам, напиткам и табачным изделиям, 107,9% по непродовольственным товар
Финансы
11 ноября 2022 г. 12:29
Годовая инфляция в Азербайджане приблизилась к 14%

Индекс потребительских цен в Азербайджане за январь-октябрь текущего года составил 113,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе 119,4% по продовольственным товарам, напиткам и табачным изделиям, 107,9% по непродовольственным товарам, 110,4% по платным услугам, оказанным населению.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Согласно информации, только в прошлом месяце индекс потребительских цен составил 101,6% по сравнению с предыдущим месяцем и 115,6% по сравнению с октябрем прошлого года.

Индекс потребительских цен по продовольственным товарам, напиткам и табачным изделиям в октябре текущего года составил 102,2% по сравнению с сентябрем и 121% по сравнению с октябрем прошлого года.

В прошлом месяце индекс потребительских цен по непродовольственным товарам составил 101,3% по сравнению с предыдущим месяцем и 110,9% по сравнению с октябрем прошлого года.

Индекс потребительских цен по платным услугам, оказанным населению в октябре, по сравнению с сентябрем составил 100,9%, по сравнению с октябрем прошлого года - 112%.

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Версия на английском языке Annual inflation in Azerbaijan close to 14%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda illik inflyasiya 14 %-ə yaxınlaşıb

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