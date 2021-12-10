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Годовая инфляция в Азербайджане превысила 6%

Годовая инфляция в Азербайджане превысила 6% В январе-ноябре 2021 года индекс потребительских цен в Азербайджане к аналогичному периоду прошлого года составил 106,2%, в том числе на продовольственные товары, напитки и табачные изделия – 107,4%, непродовольственные товары - 104,8%, тарифы на платные
Финансы
10 декабря 2021 г. 12:39
Годовая инфляция в Азербайджане превысила 6%

В январе-ноябре 2021 года индекс потребительских цен в Азербайджане к аналогичному периоду прошлого года составил 106,2%, в том числе на продовольственные товары, напитки и табачные изделия – 107,4%, непродовольственные товары - 104,8%, тарифы на платные услуги населению – 105,4%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

В ноябре текущего года индекс потребительских цен составил 101,5% по сравнению с предыдущим месяцем и 111,1% по сравнению с ноябрем прошлого года.

В том числе в прошлом месяце индекс потребительских цен на продовольственные товары, напитки и табачные изделия составил 101,9 % по сравнению с предыдущим месяцем и 114,9% по сравнению с ноябрем прошлого года.

Индекс потребительских цен на непродовольственные товары составил 100,5% по сравнению с предыдущим месяцем и 107,1% по сравнению с ноябрем прошлого года.

Индекс потребительских цен на платные услуги населению в прошлом месяце составил 101,6% по сравнению с предыдущим месяцем и 109,1% по сравнению с ноябрем прошлого года.

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