Годовая инфляция в Азербайджане превысила 5%

В январе-сентябре 2021 года индекс потребительских цен в Азербайджане к аналогичному периоду прошлого года составил 105,2%, в том числе на продовольственные товары, напитки и табачные изделия - 106%, непродовольственные товары - 104,4%, тарифы на платные

В январе-сентябре 2021 года индекс потребительских цен в Азербайджане к аналогичному периоду прошлого года составил 105,2%, в том числе на продовольственные товары, напитки и табачные изделия - 106%, непродовольственные товары - 104,4%, тарифы на платные услуги населению - 104,6%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

В сентябре текущего года индекс потребительских цен составил 101,8% по сравнению с предыдущим месяцем и 108,5% по сравнению с сентябрем прошлого года.

В том числе в прошлом месяце индекс потребительских цен на продовольственные товары, напитки и табачные изделия составил 102,6% по сравнению с предыдущим месяцем и 110,4% по сравнению с сентябрем прошлого года.

Индекс потребительских цен на непродовольственные товары составил 100,8% по сравнению с предыдущим месяцем и 105,9% по сравнению с сентябрем прошлого года.

Индекс потребительских цен на платные услуги населению в прошлом месяце составил 101,5% по сравнению с предыдущим месяцем и 107,9% по сравнению с сентябрем прошлого года.