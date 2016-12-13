Годовая инфляция в Азербайджане превысила 12%

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Цены на потребительские товары и тарифы на услуги в Азербайджане в январе-ноябре 2016 года в годовом исчислении выросли на 12,1%.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, цены на продовольственные товары выросли на 14,1%, непродовольственные товары – 16,8%, тарифы на оказываемые населению платные услуги - на 5,6%.

В ноябре цены на потребительские товары и тарифы на услуги в месячном исчислении выросли на 1,7%, в том числе, продовольственные товары подорожали на 2,6%, непродовольственные товары и тарифы на оказываемые населению платные услуги соответственно на 1,9% и 0,3%.

Отметим, что за январь-октябрь цены на потребительские товары и тарифы на услуги в Азербайджане в годовом исчислении выросли на 11,6%, в том числе, на продовольственные товары – 13,4%, непродовольственные товары – 16,3%, тарифы на оказываемые населению платные услуги - на 5,4%.

Цены на потребительские товары и тарифы на услуги в октябре в месячном исчислении выросли на 1,3%, в том числе, продовольственные товары подорожали на 2,3%, непродовольственные товары и тарифы на оказываемые населению платные услуги соответственно на 1,1% и 0,2%.