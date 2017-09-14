Годовая инфляция в Азербайджане осталась стабильной - 14%

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Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Цены на потребительские товары и тарифы на услуги в Азербайджане в январе-августе 2017 года повысились на 14,0% по сравнению с соответствующим показателем прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, за этот период продовольственные товары подорожали на 18,2%, непродовольственные товары – 12,6%, тарифы на оказываемые населению платные услуги – 9,6%.

В августе этого года цены на потребительские товары и тарифы на услуги по сравнению с июлем выросли на 0,2%, в том числе, продовольственные товары – 0,3%, непродовольственные товары – 0,1%, тарифы на оказываемые населению платные услуги и цены - 0,2%.

Отметим, что цены на потребительские товары и тарифы на услуги в Азербайджане в январе-июле по сравнению с соответствующим показателем прошлого года повысились на 14%, в том числе, на продовольственные товары - 18,2%, непродовольственные товары – 12,6%, тарифы на оказываемые населению платные услуги – 9,6%.

В июле этого года цены на потребительские товары и тарифы на услуги по сравнению с июнем подорожали на 0,1%, на непродовольственные товары – 1,6%, тарифы на оказываемые населению платные услуги – 0,4%, а цены на продовольственные товары снизились на 1,0%.