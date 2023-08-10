Годовая инфляция в Азербайджане на пути к снижению до 12%

Индекс потребительских цен в Азербайджане за январь-июль текущего года составил 112,2% по сравнению с январем-июнем прошлого года. Между тем по итогам января-июня годовая инфляция составила 12,7%.

Индекс потребительских цен в Азербайджане за январь-июль текущего года составил 112,2% по сравнению с январем-июнем прошлого года. Между тем по итогам января-июня годовая инфляция составила 12,7%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Согласно данным, индекс потребительских цен составил 114,3% на продукты питания, напитки и табачные изделия, 111% на непродовольственные товары, 110,4% на платные услуги, оказываемые населению.

В прошлом месяце индекс потребительских цен составил 99,3% по сравнению с предыдущим месяцем и 109,4% по сравнению с июнем прошлого года.

Индекс потребительских цен на продукты питания, напитки и табачные изделия в июле составил 98,5% по сравнению с июнем и 109,7% по сравнению с июлем прошлого года.

В прошлом месяце индекс потребительских цен на непродовольственные товары составил 100% по сравнению с предыдущим месяцем и 108,8% по сравнению с июлем прошлого года.

Индекс потребительских цен на платные услуги населению в июле составил 100,1% по сравнению с июнем и 109,6% по сравнению с июнем прошлого года.