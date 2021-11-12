Годовая инфляция в Азербайджане достигла 6%

В январе-октябре 2021 года индекс потребительских цен в Азербайджане к аналогичному периоду прошлого года составил 105,7%, в том числе на продовольственные товары, напитки и табачные изделия – 106,7%, непродовольственные товары - 104,6%, тарифы на платны

В январе-октябре 2021 года индекс потребительских цен в Азербайджане к аналогичному периоду прошлого года составил 105,7%, в том числе на продовольственные товары, напитки и табачные изделия – 106,7%, непродовольственные товары - 104,6%, тарифы на платные услуги населению - 105%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

В октябре текущего года индекс потребительских цен составил 101,6% по сравнению с предыдущим месяцем и 110% по сравнению с октябрем прошлого года.

В том числе в прошлом месяце индекс потребительских цен на продовольственные товары, напитки и табачные изделия составил 102,8% по сравнению с предыдущим месяцем и 113,1% по сравнению с октябрем прошлого года.

Индекс потребительских цен на непродовольственные товары составил 100,9% по сравнению с предыдущим месяцем и 106,7% по сравнению с октябрем прошлого года.

Индекс потребительских цен на платные услуги населению в прошлом месяце составил 100,4% по сравнению с предыдущим месяцем и 108,4% по сравнению с октябрем прошлого года.