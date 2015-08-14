​Годовая инфляция в Азербайджане достигла 3,7%

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Цены на потребительские товары и тарифы на услуги в Азербайджане за июль текущего года в месячном исчислении снизились на 0,7%, цены на потребительские товары - на 1,2%. Как сообщили Report в Государственном комитете статистики Азербайджана, цены на непродовольственные товары и тарифы на услуги остались на прежнем уровне.

За январь-июль текущего года цены на потребительские товары и тарифы на услуги в годовом исчислении выросли на 3,7%, потребительские товары - на 5,8%, непродовольственные товары - на 2,9%, тарифы на услуги - на 1,2%.