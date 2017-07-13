Годовая инфляция в Азербайджане достигла 13,9%

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Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Цены на потребительские товары и тарифы на услуги в Азербайджане в январе-июне 2017 года повысились на 13,9% по сравнению с соответствующим показателем прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, за этот период продовольственные товары подорожали на 18,1%, непродовольственные товары – 12,4%, тарифы на оказываемые населению платные услуги – 9,4%.

В июне этого года цены на потребительские товары и тарифы на услуги по сравнению с апрелем снизились на 1,0%, в том числе, продовольственные товары – 2,5%, тарифы на оказываемые населению платные услуги и цены на непродовольственные товары выросли на 0,1%.

Отметим, что цены на потребительские товары и тарифы на услуги в Азербайджане в январе-мае повысились на 13,8% по сравнению с соответствующим показателем прошлого года. В том числе, продовольственные товары, напитки и табачные изделия подорожали на 18,2%, непродовольственные товары – 12,5%, тарифы на оказываемые населению платные услуги – 9,1%. В мае этого года цены на потребительские товары и тарифы на услуги по сравнению с апрелем выросли на 0,2%, в том числе, непродовольственные товары – 0,2%, тарифы на оказываемые населению платные услуги – 2,1%, цены на продовольственные товары снизились на 1,3%.