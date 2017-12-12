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    Годовая инфляция в Азербайджане достигла 13,4%

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    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Цены на потребительские товары и тарифы на услуги в Азербайджане в январе-ноябре 2017 года повысились на 13,4% по сравнению с соответствующим показателем прошлого года.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, за этот период продовольственные товары подорожали на 17,1%, непродовольственные товары – 12,1%, тарифы на оказываемые населению платные услуги – 9,6%.

    В ноябре этого года цены на потребительские товары и тарифы на услуги по сравнению с октябрем выросли на 0,2%, в том числе, продовольственные и непродовольственные товары – 0,3%, тарифы на оказываемые населению платные услуги остались неизменными.

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