Годовая инфляция в Азербайджане достигла 12%

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Цены на потребительские товары и тарифы на услуги в Азербайджане в январе-октябре 2016 года в годовом исчислении выросли на 11,6%, в том числе, на продовольственные товары – 13,4%, непродовольственные товары – 16,3%, тарифы на оказываемые населению платные услуги - на 5,4%.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, цены на потребительские товары и тарифы на услуги в октябре в месячном исчислении выросли на 1,3%, в том числе, продовольственные товары подорожали на 2,3%, непродовольственные товары и тарифы на оказываемые населению платные услуги соответственно на 1,1% и 0,2%.

Отметим, что за январь-сентябрь потребительские товары и тарифы на услуги в Азербайджане подорожали в годовом сравнении на 11,2%, в том числе, на продовольственные товары – 12,7%, непродовольственные товары - 15,9%, тарифы на оказываемые населению платные услуги - на 5,2%.

В сентябре цены на потребительские товары и тарифы на услуги выросли по сравнению с августом на 2,3%, в том числе, продовольственные товары подорожали на 4,0%, непродовольственные товары на 1,63%, тарифы на оказываемые населению платные услуги – 0,6%.