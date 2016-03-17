Годовая инфляция в Азербайджане достигла 12%

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ За январь-февраль этого года стоимость потребительских товаров и услуг выросла на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет статистики, за этот период продовольственные товары подорожали на 14,8%, непродовольственные товары - 15,7%, стоимость оказываемых населению платных услуг - на 4,0%.