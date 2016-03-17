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    Годовая инфляция в Азербайджане достигла 12%

    За январь-февраль этого года продовольственные товары подорожали на 14,8%

    Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ За январь-февраль этого года стоимость потребительских товаров и услуг выросла на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет статистики, за этот период продовольственные товары подорожали на 14,8%, непродовольственные товары - 15,7%, стоимость оказываемых населению платных услуг - на 4,0%. 

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