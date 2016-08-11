Годовая инфляция в Азербайджане достигла 10,6%

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Цены на потребительские товары и тарифы на услуги в Азербайджане в январе-июле 2016 года в годовом исчислении выросли на 10,6%, в том числе, на продовольственные товары – 12,0%, непродовольственные товары - 15,5%, тарифы на оказываемые населению платные услуги - на 4,7%.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет Государственного комитета по статистике, цены на потребительские товары и тарифы на услуги в июле в месячном исчислении снизились на 0,3%, в том числе, продовольственные товары подешевели на 1,6%, непродовольственные товары и тарифы на оказываемые населению платные услуги подорожали на 0,2% и 1,0% соответственно.

Отметим, что за январь-июнь потребительские товары и тарифы на услуги в Азербайджане подорожали в годовом сравнении на 10,5%, в том числе, на продовольственные товары – 11,9%, непродовольственные товары - 15,4%, тарифы на оказываемые населению платные услуги - на 4,5%.

В июне цены на потребительские товары и тарифы на услуги выросли по сравнению с маем на 0,5%, в том числе, продовольственные товары подешевели на 1,3%, непродовольственные товары подорожали на 0,3%, тарифы на оказываемые населению платные услуги остались неизменными.