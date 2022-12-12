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Годовая инфляция приблизилась к 14% в Азербайджане

Годовая инфляция приблизилась к 14% в Азербайджане Индекс потребительских цен в Азербайджане составил 113,8% за январь-ноябрь текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Финансы
12 декабря 2022 г. 12:15
Годовая инфляция приблизилась к 14% в Азербайджане

Индекс потребительских цен в Азербайджане составил 113,8% за январь-ноябрь текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Так, индекс составил 119,5% по продуктам питания, напиткам и табачным изделиям, 108,3% по непродовольственным товарам, 110,4% по платным услугам, оказанным населению

Согласно данным, в ноябре индекс потребительских цен составил 101% по сравнению с предыдущим месяцем и 115,1% по сравнению с ноябрем прошлого года.

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Версия на английском языке Annual inflation in Azerbaijan nears 14%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda illik inflyasiya 14 %-ə yaxınlaşıb

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