Годовая инфляция приблизилась к 14% в Азербайджане

Индекс потребительских цен в Азербайджане составил 113,8% за январь-ноябрь текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Индекс потребительских цен в Азербайджане составил 113,8% за январь-ноябрь текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Так, индекс составил 119,5% по продуктам питания, напиткам и табачным изделиям, 108,3% по непродовольственным товарам, 110,4% по платным услугам, оказанным населению

Согласно данным, в ноябре индекс потребительских цен составил 101% по сравнению с предыдущим месяцем и 115,1% по сравнению с ноябрем прошлого года.