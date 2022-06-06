ГНС: В прошлом году в нефтяном секторе собрано более 590 млн манатов налогов

В прошлом году на долю нефтяного сектора пришлось 590 млн манатов дополнительных налогов, собранных в государственный бюджет по линии Государственной налоговой службы.

В прошлом году на долю нефтяного сектора пришлось 590 млн манатов дополнительных налогов, собранных в государственный бюджет по линии Государственной налоговой службы.

Как сообщает Report, об этом сообщил заместитель начальника Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Илькин Валиев в ходе обсуждения проекта закона об исполнении государственного бюджета Азербайджана на 2021 год на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, это на 37,5% больше прогноза по сумме налогов по нефтяному сектору.