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ГНС: В прошлом году в нефтяном секторе собрано более 590 млн манатов налогов

ГНС: В прошлом году в нефтяном секторе собрано более 590 млн манатов налогов В прошлом году на долю нефтяного сектора пришлось 590 млн манатов дополнительных налогов, собранных в государственный бюджет по линии Государственной налоговой службы.
Финансы
6 июня 2022 г. 12:15
ГНС: В прошлом году в нефтяном секторе собрано более 590 млн манатов налогов

В прошлом году на долю нефтяного сектора пришлось 590 млн манатов дополнительных налогов, собранных в государственный бюджет по линии Государственной налоговой службы.

Как сообщает Report, об этом сообщил заместитель начальника Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Илькин Валиев в ходе обсуждения проекта закона об исполнении государственного бюджета Азербайджана на 2021 год на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, это на 37,5% больше прогноза по сумме налогов по нефтяному сектору.

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Версия на английском языке State Tax Service: $347 million of additional taxes collected from oil sector
Версия на азербайджанском языке Dövlət Vergi Xidməti: "Ötən il neft sektorundan 590 mln manat artıq vergi yığılıb "

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