ГНС: В этом году налоговые поступления в Азербайджане выросли более чем на 52%

В январе-мае текущего года по линии Государственной налоговой службы при Министерстве экономики в государственный бюджет поступило налогов на сумму 5 млрд 803 млн 736,4 тыс. манатов, прогноз выполнен на 149,3%.
Как сообщает Report, об этом говорится в информации Государственной налоговой службы (ГНС) при Министерстве экономики.
Сообщается, что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года налоговые поступления выросли на 52,3% или почти на 2 млрд манатов (1 млрд 993 млн 93,7 тыс. манатов).
Поступления от ненефтяного сектора составили 3 млрд 906 млн 523,9 тыс. манатов, прогноз выполнен на 130,3%. В государственный бюджет дополнительно поступило 909,5 миллиона манатов. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года налоговые поступления из этого сектора выросли на 41,8%, или на 1 млрд 152,5 млн манатов.
Поступления по регионам составили 476,5 млн манатов, прогноз выполнен на 114%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления из этого источника выросли на 22,4%.
67,3% уплаченных налогов пришлись на ненефтяной сектор, 32,7% - на нефтегазовый сектор.