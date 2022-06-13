ГНС: В этом году налоговые поступления в Азербайджане выросли более чем на 52%

ГНС: В этом году налоговые поступления в Азербайджане выросли более чем на 52%

В январе-мае текущего года по линии Государственной налоговой службы при Министерстве экономики в государственный бюджет поступило налогов на сумму 5 млрд 803 млн 736,4 тыс. манатов, прогноз выполнен на 149,3%.

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