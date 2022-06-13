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ГНС: В этом году налоговые поступления в Азербайджане выросли более чем на 52%

ГНС: В этом году налоговые поступления в Азербайджане выросли более чем на 52% В январе-мае текущего года по линии Государственной налоговой службы при Министерстве экономики в государственный бюджет поступило налогов на сумму 5 млрд 803 млн 736,4 тыс. манатов, прогноз выполнен на 149,3%.
Финансы
13 июня 2022 г. 16:57
ГНС: В этом году налоговые поступления в Азербайджане выросли более чем на 52%

В январе-мае текущего года по линии Государственной налоговой службы при Министерстве экономики в государственный бюджет поступило налогов на сумму 5 млрд 803 млн 736,4 тыс. манатов, прогноз выполнен на 149,3%.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации Государственной налоговой службы (ГНС) при Министерстве экономики.

Сообщается, что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года налоговые поступления выросли на 52,3% или почти на 2 млрд манатов (1 млрд 993 млн 93,7 тыс. манатов).

Поступления от ненефтяного сектора составили 3 млрд 906 млн 523,9 тыс. манатов, прогноз выполнен на 130,3%. В государственный бюджет дополнительно поступило 909,5 миллиона манатов. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года налоговые поступления из этого сектора выросли на 41,8%, или на 1 млрд 152,5 млн манатов.

Поступления по регионам составили 476,5 млн манатов, прогноз выполнен на 114%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления из этого источника выросли на 22,4%.

67,3% уплаченных налогов пришлись на ненефтяной сектор, 32,7% - на нефтегазовый сектор.

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Версия на азербайджанском языке DVX: "Bu il Azərbaycanda vergi daxilolmaları 52 %-dən çox artıb"

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