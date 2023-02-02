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ГНС: Одобрено 110 заявок на возмещение НДС при покупке недвижимости

ГНС: Одобрено 110 заявок на возмещение НДС при покупке недвижимости На портал, созданный в Налоговом интернет управлении, поступило в общей сложности 1 939 заявок в связи с возмещением НДС при покупке жилых и нежилых помещений, 110 заявок были одобрены налоговым органом и в ближайшее время средства будут перечислены на сч
Финансы
2 февраля 2023 г. 17:48
ГНС: Одобрено 110 заявок на возмещение НДС при покупке недвижимости

На портал, созданный в Налоговом управлении, поступило в общей сложности 1 939 заявок в связи с возмещением НДС при покупке жилых и нежилых помещений, 110 из которых были одобрены и в ближайшее время средства ожидается перечисление средств на счета граждан.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу (ГНС) при Министерстве экономики Азербайджана.

25 мая 2022 года президент Ильхам Алиев подписал указ "О правилах и условиях возврата НДС физическим лицам, которые приобрели в безналичной форме жилые и нежилые помещения у лиц, занимающихся строительством".

В рамках реализации указа в Налоговом управлении был создан интернет-портал (https://new.e-taxes.gov.az/eportal/az/login/) для внесения электронных квитанций и подачи заявлений покупателями.

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Версия на азербайджанском языке DVX: "Əmlakın satışı üzrə ƏDV-nin geri ödənməsi üçün 110 müraciət təsdiqlənib"

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