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ГНС и AMFA обсудили упрощение налогового администрирования и налоговые льготы для НБКО

ГНС и AMFA обсудили упрощение налогового администрирования и налоговые льготы для НБКО 15:04 Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджана провела встречу с представителями Общественного объединения "Азербайджанская микрофинансовая ассоциация" с целью изучения предложений и трудностей относительно применения нало
Финансы
6 ноября 2024 г. 15:32
ГНС и AMFA обсудили упрощение налогового администрирования и налоговые льготы для НБКО

Государственная налоговая служба (ГНС) при Министерстве экономики Азербайджана провела встречу с представителями Общественного объединения "Азербайджанская микрофинансовая ассоциация" (AMFA) с целью изучения их предложений и сложностей относительно применения налогового законодательства.

Как сообщает Report со ссылкой на Госслужбу, встреча прошла в онлайн-формате.

На встрече были заслушаны предложения по совершенствованию процесса интеграции данных между налоговыми органами и небанковскими кредитными организациями (НБКО), применения налоговых льгот, обсуждено упрощение администрирования и предоставления отчетности, рассмотрены вопросы, связанные с применением налогового законодательства.

Отмечено, что подобные встречи будут проводиться регулярно.

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