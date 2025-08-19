ГНС: Физические лица в Азербайджане обязаны декларировать доходы от криптовалют

Физические лица в Азербайджане, получающие доход от операций с криптовалютами, в соответствии с требованиями налогового законодательства страны обязаны выполнять свои обязательства, став на учет в налоговых органах (получив ИНН).

Об этом сообщает "Report" со ссылкой на информацию Государственной налоговой службы (ГНС) при Министерстве экономики Азербайджана.

“В налоговом законодательстве Азербайджана существует механизм налогообложения доходов от непредпринимательской деятельности, включая доходы от операций с криптовалютами. В этой связи физические лица, получающие доход от операций с криптовалютами, обязаны выполнять свои налоговые обязательства, став на учет в налоговых органах (получив ИНН)”, - говорится в информации.

По данным ГНС, в соответствии со статьей 99.3.8 Налогового кодекса любой доход, кроме заработной платы, указывающий на увеличение первоначальной стоимости активов налогоплательщика, в случае его получения считается доходом от непредпринимательской деятельности. Согласно статье 101.2 Налогового кодекса, годовой доход от непредпринимательской деятельности облагается налогом по ставке 14%.

Кроме того, физические лица, получающие доход от непредпринимательской деятельности, должны представить в налоговый орган "Декларацию по подоходному налогу" не позднее 31 марта следующего года и уплатить подоходный налог в государственный бюджет.

“Временем получения дохода от криптовалюты считается дата ее реализации. При этом в качестве налогооблагаемого дохода берется прирост стоимости между датой приобретения криптовалюты и датой ее реализации”, - говорится в сообщении.