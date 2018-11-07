ГНФАР заработал на проекте АЧГ более 8 млрд долларов

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ В январе-октябре этого года в Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) поступило в общей сложности 8,296 млрд долларов от продажи прибыльной нефти с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) и конденсата с газоконденсатного месторождения "Шахдениз".

Как сообщили Report из фонда, из них 181 млн долларов пришлось на конденсат.

С 2001 года по 1 ноября 2018 года ГНФАР заработал на продажах прибыльной нефти с блока месторождений АЧГ в общей сложности 136,782 млрд долларов.

Доходы ГНФАР от продажи прибыльного газа с "Шахдениз" с 2007 года составили 2,506 млрд долларов.