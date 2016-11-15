ГНФАР заработал на проектах АЧГ и "Шахдениз" 124 млрд долларов

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Госнефтефонд Азербайджана обнародовал доходы от эксплуатации блока месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" (АЧГ) и месторождения "Шахдениз". Об этом сообщили Report в Фонде.

По информации, с 2001 года по 1 ноября текущего года общие доходы ГНФАР с АЧГ составили 121,03 млрд долларов, из них 4,021 млрд долларов пришлось на 2016 год.

Фонд заработал на проекте "Шахдениз" с 2007 года по 1 ноября текущего года 2,506 млрд долларов. Из них 64 млн долларов пришлось на этот год.

Общий доход Госнефтефонда от двух проектов составил 123,536 млрд долларов, их них 4,085 млрд долларов фонд заработал в 2016 году.