​ГНФАР заработал более 146 млрд долларов на нефтегазовых проектах

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) с 2001 года по 1 августа текущего года заработал 143,366 млрд долларов в рамках разработки блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ).

Как сообщает Report со ссылкой на ГНФАР, из них 5,16 млрд долларов поступило в фонд в этом году.

С 2017 года в ГНФАР поступило 2,703 млрд долларов от продажи газа с месторождения "Шахдениз". Из них 209 млн долларов пришлось на этот год.

В целом доходы фонда от реализации нефтегазовых проектов составили 146,069 млрд долларов.