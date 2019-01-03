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    ГНФАР заработает 11,2 млн долларов от транзита нефти и газа в этом году

    Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Доходы от транзита нефти и газа по территории Азербайджана в бюджете Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) на 2019 год прогнозируются в объеме 11,2 млн долларов или 19,04 млн манатов.

    Как сообщает Report, об этом говорится в "Заключении о проекте бюджета ГНФАР на 2019 год", подготовленном Счетной палатой.

    Отмечается, что в манатном выражении данный показатель на 1,13 млн манатов или на 6,3% превышает соответствующий показатель 2017 года, и на 1,67 млн манатов или 9,6% - прогнозный и ожидаемый показатель 2018 года.

    Рост доходов от транзита в 2019 году объясняется повышением тарифов на транзит по трубопроводу с учетом фактора инфляции.

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