ГНФАР заработает 11,2 млн долларов от транзита нефти и газа в этом году

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Доходы от транзита нефти и газа по территории Азербайджана в бюджете Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) на 2019 год прогнозируются в объеме 11,2 млн долларов или 19,04 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Заключении о проекте бюджета ГНФАР на 2019 год", подготовленном Счетной палатой.

Отмечается, что в манатном выражении данный показатель на 1,13 млн манатов или на 6,3% превышает соответствующий показатель 2017 года, и на 1,67 млн манатов или 9,6% - прогнозный и ожидаемый показатель 2018 года.

Рост доходов от транзита в 2019 году объясняется повышением тарифов на транзит по трубопроводу с учетом фактора инфляции.