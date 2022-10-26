ГНФАР вывел свои инвестиции из Африки

В третьем квартале этого года Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) вывел свои инвестиции с африканского континента.

В третьем квартале этого года Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) вывел свои инвестиции с африканского континента.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ГНФАР.

В конце второго квартала эти инвестиции составляли 0,1% (около 45 млн долларов США) в портфеле ГНФАР.

Согласно данным, в январе-сентябре текущего года на долю европейских стран в инвестиционном портфеле ГНФАР пришлось 29,2%, стран Азиатско-Тихоокеанского региона - 20,2%.

За 9 месяцев 2021 года эти показатели составляли 30,02% и 21,23% соответственно.

В инвестпортфеле Фонда доля Северной Америки увеличилась с 26,71% до 30,7%, Австралии и Новой Зеландии изменилась с 1% до 0,8%, Ближневосточного региона - с 0,68% до 0,4%, Южно-Американского региона изменилась с 0,04% до 0,1%.

За январь-сентябрь текущего года доля развитых стран в капиталовложениях ГНФАР увеличилась с 59,86% до 61,1%.

За этот период доля развивающихся стран увеличилась с 19,82% до 20,3%, а доля международных финансовых организаций снизилась с 7,51% до 6,6%.