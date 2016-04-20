ГНФАР внес номинальные изменения в валютный портфель

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) внес номинальные изменения в структуру валютных активов.

Как передает Report, номинальный объем активов в различных валютах в портфеле ГНФАР изменился по сравнению с показателями на начало года следующим образом:

- Активы в долларах США выросли на 16,9 млн. долларов или 0,1%, активы в евро сократились на 135,7 млн. евро или 1,26%;

- Активы в английских фунтах сократились на 21,5 млн. фунтов или 1,83%, в австралийских долларах выросли на 12,2 млн. долларов или 4,62%;

- Активы в турецких лирах выросли на 35,9 млн. лир или 3,23%, в российских рублях сократились на 1 666,5 млн. рублей или 4,56%;

- Номинальный объем активов в корейских вонах не изменился, активы в китайских юанях выросли на 33,8 млн. юаней или 1,09%;

- Активы в японских иенах выросли на 1 457 млн. иен или 2,25%, в других валютах - на 22 млн. долларов или 5,5%.

Отметим, что номинальный рост объемов золотых резервов не зафиксирован.

В целом, активы ГНФАР за январь-март 2016 года выросли на 671,9 млн. долларов или 2%. Из них 230 млн. долларов пришлось на доходы от изменения курса валют, 95 млн. долларов - управления средствами, 347 млн. долларов - реализации нефтегазовых контрактов.