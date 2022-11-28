ГНФАР в следующем году сохранит долю долларов в инвестпортфеле на уровне 65%

По прогнозам, в 2023 году доля доллара США в инвестиционном портфеле Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) составит 65%, доля евро - 20%, доля британского фунта стерлингов - 5%, а доля других иностранных валют - 10%.

Согласно прогнозам, в 2023 году доля доллара США в инвестиционном портфеле Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) составит 65%, доля евро - 20%, доля британского фунта стерлингов - 5%, а доля других иностранных валют - 10%.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты к бюджету Фонда на следующий год.

Согласно документу, этот поргноз совпадаетс прогнозом на 2022 год.

Напомним, что по состоянию на 1 октября 2022 года 70,8% средств ГНФАР находились в долларах, 19% - в евро, 4,7% - в английских фунтах стерлингов и 5,5% - в других иностранных валютах.

Кроме того, в обзоре говорится, что в следующем году доля долговых обязательств и инструментов денежного рынка в инвестиционном портфеле ГНФАР составит минимум 50%, доля акций - максимум 25%, доля недвижимости - максимум 10%, а доля золота - максимум 15%. На конец сентября этого года указанные ставки составляли 62,9%, 18,7 %, 6,4% и 12% соответственно.