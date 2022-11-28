О нас

ГНФАР в следующем году сохранит долю долларов в инвестпортфеле на уровне 65% 

ГНФАР в следующем году сохранит долю долларов в инвестпортфеле на уровне 65%  По прогнозам, в 2023 году доля доллара США в инвестиционном портфеле Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) составит 65%, доля евро - 20%, доля британского фунта стерлингов - 5%, а доля других иностранных валют - 10%.
Финансы
28 ноября 2022 г. 17:03
ГНФАР в следующем году сохранит долю долларов в инвестпортфеле на уровне 65% 

Согласно прогнозам, в 2023 году доля доллара США в инвестиционном портфеле Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) составит 65%, доля евро - 20%, доля британского фунта стерлингов - 5%, а доля других иностранных валют - 10%.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты к бюджету Фонда на следующий год.

Согласно документу, этот поргноз совпадаетс прогнозом на 2022 год.

Напомним, что по состоянию на 1 октября 2022 года 70,8% средств ГНФАР находились в долларах, 19% - в евро, 4,7% - в английских фунтах стерлингов и 5,5% - в других иностранных валютах.

Кроме того, в обзоре говорится, что в следующем году доля долговых обязательств и инструментов денежного рынка в инвестиционном портфеле ГНФАР составит минимум 50%, доля акций - максимум 25%, доля недвижимости - максимум 10%, а доля золота - максимум 15%. На конец сентября этого года указанные ставки составляли 62,9%, 18,7 %, 6,4% и 12% соответственно.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке SOFAZ to retain share of USD in its investment portfolio
Версия на азербайджанском языке ARDNF gələn il investisiya portfelində dolların payını 65 % saxlayacaq

Экслюзивные новости

Дамьян Крневич: Стратегическое партнерство между Сербией и Азербайджаном углубляется
Дамьян Крневич: Стратегическое партнерство между Сербией и Азербайджаном углубляется
28 ноября 2022 г. 16:46
Бренда Шаффер: Нефтегазовым ресурсам Центральной Азии нужны альтернативное маршруты на Запад
Бренда Шаффер: Нефтегазовым ресурсам Центральной Азии нужны альтернативное маршруты на Запад
28 ноября 2022 г. 15:07
Президент Ассоциации: В Украине восстановлено 75% разрушенной инфраструктуры в сфере водоснабжения
Президент Ассоциации: В Украине восстановлено 75% разрушенной инфраструктуры в сфере водоснабжения
24 ноября 2022 г. 20:47
Здания в Карабахе будут снабжаться энергией за счет возобновляемых источников
Здания в Карабахе будут снабжаться энергией за счет возобновляемых источников
23 ноября 2022 г. 14:27
Эксперт: Азербайджан будет иметь более тесные отношения с азербайджанским населением Ирана
Эксперт: Азербайджан будет иметь более тесные отношения с азербайджанским населением Ирана
22 ноября 2022 г. 12:46
Создана комиссия для проведения служебной проверки в Кукольном театре в Баку
Создана комиссия для проведения служебной проверки в Кукольном театре в Баку
22 ноября 2022 г. 11:50
Уровень заполняемости газовых хранилищ Азербайджана достиг 94%
Уровень заполняемости газовых хранилищ Азербайджана достиг 94%
21 ноября 2022 г. 18:15
Эксперт: Иран атакует своих соседей из-за ослабления режима внутри страны
Эксперт: Иран атакует своих соседей из-за ослабления режима внутри страны
21 ноября 2022 г. 17:19
Бренда Шаффер: Есть внешние силы, которые не хотят мира между Армений и Азербайджаном
Бренда Шаффер: Есть внешние силы, которые не хотят мира между Армений и Азербайджаном
21 ноября 2022 г. 15:12
Суверенный фонд Катара видит в Азербайджане потенциального партнера
Суверенный фонд Катара видит в Азербайджане потенциального партнера
17 ноября 2022 г. 11:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi