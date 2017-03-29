ГНФАР в прошлом году заработал на портфеле акций 5%

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Доходность Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) по инвестициям в акции составила 4,96% в 2016 году.

Как сообщает Report со ссылкой на ГНФАР, в прошлом году портфель акций был равен 9,24% совокупного инвестиционного портфеля. Тем самым, фонд заработал на акциях 173 млн долларов.

Доходы ГНФАР от управления средствами составили 636 млн долларов в 2016 году. Прибыль от акций равна 27% доходов от управления средствами. Напомним, что ГНФАР планирует нарастить удельный вес инвестиций в акции в совокупном инвестиционном портфеле до 15% (прежний лимит – 10%).

Портфель акций ГНФАР включает индексы более 1 600 крупных компаний 24 стран, что свидетельствует о диверсификации пакета акций. Сюда входят индексы MSCI World, MSCI Europeex-UK и S&P 100, а также стратегическая доля в VTB Bank (Россия).

Отметим, что общий объем активов фонда на 1 января 2016 года составил 33 574 млн долларов, на 1 января 2017 года - 33 147 млн долларов.