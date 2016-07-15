ГНФАР в этом году заработал на проектах АЧГ и "Шахдениз" 2,4 млрд. долларов

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ В январе-июне 2016 года в Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) поступило 2,369 млрд. долларов от продажи прибыльной нефти с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) и прибыльного газа с газоконденсатного месторождения "Шахдениз".

Как сообщили Report в ГНФАР, 2,305 млрд. долларов получено от продажи прибыльной нефти с АЧГ, 64 млн. долларов - продажи прибыльного газа с месторождения "Шахдениз".

Отметим, что с 2001 года по 1 июля текущего года общие доходы с АЧГ составили 119,314 млрд. долларов, с 2007 года с "Шахдениз" - 2,506 млрд. долларов.