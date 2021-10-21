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ГНФАР в этом году увеличил активы на 1,5%

ГНФАР в этом году увеличил активы на 1,5% В январе-сентябре этого года доходы бюджета Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (ГНФАР) составили 10 444,5 млн манатов, расходы бюджета - 7 328,2 млн манатов.
Финансы
21 октября 2021 г. 17:35
ГНФАР в этом году увеличил активы на 1,5%

В январе-сентябре этого года доходы бюджета Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (ГНФАР) составили 10 444,5 млн манатов, расходы бюджета - 7 328,2 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на фонд, за указанный период доходы ГНФАР от реализации нефтегазовых соглашений составили 8 178,2 млн манатов, в том числе прибыльной нефти и газа - 7 384,4 млн манатов, бонусные выплаты - 772,0 млн манатов, транзитные доходы - 16,5 млн манатов, поакровые выплаты - 5,3 млн манатов.

За отчетный период доходы от управления средствами ГНФАР составили 2 266,3 млн манатов.

За этот период трансферт в государственный бюджет в рамках исполнения бюджета на 2021 год составил 7 309,7 млн манатов. На "Государственную программу по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования на 2019-2023 годы" выделено 3,4 млн манатов. А расходы, связанные с управлением Госнефтефонда, составили 15,1 млн манатов.

Внебюджетные расходы ГНФАР в связи с разницей в изменении валютных курсов составили 1 990,6 млн манатов.

По состоянию на 30 сентября 2021 года активы ГНФАР выросли на 1,5% по сравнению с началом 2021 года (43 564,3 млн долларов США) и составили 44 226,4 млн долларов США.

Рост активов произошел за счет доходов бюджета ГНФАР, в том числе в результате управления средствами. Самая высокая доходность за соответствующий период наблюдалась в портфеле акций, при этом по каждому виду активов инвестиционного портфеля была зафиксирована положительная доходность.

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Версия на английском языке SOFAZ’s extra-budgetary expenditures related to foreign exchange movements amount to AZN 2B
Версия на азербайджанском языке ARDNF valyuta məzənnələrinin dəyişməsi ilə 2 milyard manat xərcə düşüb

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