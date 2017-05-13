ГНФАР увеличивает инвестиции в акции

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Допустимый максимальный лимит в структуре инвестиций в акции Госнефтефонда Азербайджана повышен до 25%.

Как сообщает Report, об этом говорится в подписанном президентом Ильхамом Алиевым 12 мая указе "Основные направления использования средств и инвестиционная политика ГНФАР".

Напомним, что в предыдущем указе этот показатель был равен 15%. Кроме того, до 5% совокупных средств фонда может быть вложено в долевые фонды, инвестирующие в акции.

Согласно указу, в качестве целевой доходности (бенчмарк) управления портфелем долговых обязательств и инструментов денежных рынков Нефтяного фонда берется опубликованная Британской ассоциацией банкиров шестимесячная (ранее – трехмесячная) процентная ставка LIBOR по соответствующей валюте (за исключением евро).

При управлении выраженными в ЕВРО активами портфеля долговых обязательств и инструментов денежных рынков Нефтяного фонда в качестве целевой доходности (бенчмарк) шестимесячная (ранее – трехмесячная) процентная ставка EURIBOR.

В качестве целевой доходности по валютам, у которых не существует ставки LIBOR, на финансовом рынке используются наиболее распространенные среди банков процентные ставки по шестимесячным кредитам.