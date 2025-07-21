ГНФАР увеличил в 2024 году денежные средства в 1,8 раза

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Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) на 1 января 2025 года располагал денежными средствами и их эквивалентами в размере 5 млрд 593,625 млн манатов, что на 79% больше по сравнению с показателем на начало прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет Фонда за 2024 год.

За 2024 год доля денежных средств в активах фонда выросла с 3,3% до 5,45%.

ГНФАР создан указом президента Азербайджана от 29 декабря 1999 года. Основная цель фонда - эффективное управление доходами от разработки нефтегазовых ресурсов в интересах нынешнего и будущих поколений.