О нас

ГНФАР увеличил продажу иностранной валюты почти втрое

ГНФАР увеличил продажу иностранной валюты почти втрое В 2024 году Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) продал иностранной валюты на сумму 7 млрд 128,5 млн долларов США.
Финансы
7 января 2025 г. 10:39
ГНФАР увеличил продажу иностранной валюты почти втрое

В 2024 году Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) продал иностранной валюты на сумму 7 млрд 128,5 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на фонд, это в 2,65 раза больше, чем в 2023 году.

В декабре объем валютных продаж ГНФАР составил 634,5 млн долларов США, что в 3,2 раза больше, чем годом ранее.

В прошлом году трансферт из ГНФАР в госбюджет составил 12 млрд 781 млн манатов. За отчетный период средства, полученные Фондом от продажи иностранной валюты, составили 12 млрд 118,45 млн манатов (примерно на 662,55 млн манатов меньше).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке SOFAZ’s currency sales almost triple
Версия на азербайджанском языке ARDNF valyuta satışını 3 dəfəyə yaxın artırıb

Экслюзивные новости

Эксперт: Азербайджанский газ может помочь энергобезопасности Словакии
Эксперт: Азербайджанский газ может помочь энергобезопасности Словакии
6 января 2025 г. 11:20
Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку
Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку
29 декабря 2024 г. 17:08
Футзальный клуб Араз-Нахчыван расстался с главным тренером
Футзальный клуб "Араз-Нахчыван" расстался с главным тренером
28 декабря 2024 г. 13:20
В Милли Меджлисе подготовили законопроект О международных договорах
В Милли Меджлисе подготовили законопроект "О международных договорах"
27 декабря 2024 г. 14:50
МЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
ФотоМЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
25 декабря 2024 г. 13:31
В результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
ВидеоВ результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
25 декабря 2024 г. 11:42
Посол Азербайджана: Готовы содействовать контактам между бизнесом в Азербайджане и Казахстане
Посол Азербайджана: Готовы содействовать контактам между бизнесом в Азербайджане и Казахстане
23 декабря 2024 г. 10:40
Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК Мингячевир, принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК "Мингячевир", принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
18 декабря 2024 г. 12:25
Директор Узатомпрома: Узбекистан строго следует взятым на себя обязательствам
Директор Узатомпрома: Узбекистан строго следует взятым на себя обязательствам
16 декабря 2024 г. 15:38
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
13 декабря 2024 г. 12:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi