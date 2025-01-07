ГНФАР увеличил продажу иностранной валюты почти втрое

В 2024 году Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) продал иностранной валюты на сумму 7 млрд 128,5 млн долларов США.

В 2024 году Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) продал иностранной валюты на сумму 7 млрд 128,5 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на фонд, это в 2,65 раза больше, чем в 2023 году.

В декабре объем валютных продаж ГНФАР составил 634,5 млн долларов США, что в 3,2 раза больше, чем годом ранее.

В прошлом году трансферт из ГНФАР в госбюджет составил 12 млрд 781 млн манатов. За отчетный период средства, полученные Фондом от продажи иностранной валюты, составили 12 млрд 118,45 млн манатов (примерно на 662,55 млн манатов меньше).