ГНФАР увеличил продажи валюты почти втрое

В январе-октябре этого года Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) осуществил продажу валюты на сумму 5 млрд 919,4 млн долларов США, что в 2,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В январе-октябре этого года Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) осуществил продажу валюты на сумму 5 млрд 919,4 млн долларов США, что в 2,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Фонд, только в октябре объем валютных продаж ГНФАР составил 174,4 млн долларов США, что на 13,9% меньше, чем год назад.

В этом году трансферт из ГНФАР в государственный бюджет должен составить 12 млрд 781 млн манатов.

За 10 месяцев из этой суммы должно было быть обеспечено 10 млрд 650,8 млн манатов. За отчетный период средства Фонда от продажи валюты составили 10 млрд 63 млн манатов (примерно на 587,8 млн манатов меньше).