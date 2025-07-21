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ГНФАР увеличил инвестиции в золотые слитки на 83%

ГНФАР увеличил инвестиции в золотые слитки на 83% ГНФАР увеличил инвестиции в золотые слитки на 83%
Финансы
21 июля 2025 г. 11:06
ГНФАР увеличил инвестиции в золотые слитки на 83%

По состоянию на 1 января этого года инвестиции Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) в золотые слитки составили 21 млрд 2,767 млн манатов, что на 83% больше по сравнению с 1 января прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на годовой отчет фонда.

За год доля золотых слитков в активах организации выросла с 12% до 20,5%.

В октябре 2024 года Фонд принял решение продолжить инвестирование в золото в своем инвестиционном портфеле с целью снижения негативного влияния геополитических рисков и меняющихся рыночных тенденций, а также увеличения диверсификации портфеля. С начала 2025 финансового года до даты утверждения настоящей консолидированной финансовой отчетности было приобретено 989 тысяч тройских унций золота.

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Версия на азербайджанском языке ARDNF qızıl külçələrə investisiyaları 83 % artırıb

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