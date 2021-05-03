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ГНФАР увеличил долю золота в инвестпортфеле

ГНФАР увеличил долю золота в инвестпортфеле В первом квартале этого года в структуре инвестпортфеля Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) доля облигаций и других инструментов денежного рынка снизилась на 4,7 процентных пункта - до 64%.
Финансы
3 мая 2021 г. 16:26
ГНФАР увеличил долю золота в инвестпортфеле

В первом квартале этого года в структуре инвестпортфеля Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) доля облигаций и других инструментов денежного рынка снизилась на 4,7 процентных пункта - до 64%.

Как сообщает Report со ссылкой на фонд, доля акций увеличилась с 12,4% до 17%, золота – с 12,8% до 12,9%, недвижимого имущества не изменилась (6,1%).

Доля инструментов рейтинга ААА составила 57,1% (рост на 0,7 п.п.), рейтинга AА сократилась с 12% до 11,9%, рейтинга А возросла с 19,2% до 20,9%, рейтинга BBB снизилась с 9,4% до 8,8%.

Доля инструментов неинвестиционного уровня упала с 1,4% до 1,3%.

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