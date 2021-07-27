ГНФАР увеличил долю международных институтов в инвестпортфеле

На 1 июля в структуре инвестиционного портфеля Госнефтефонда Азербайджана 36,7% облигаций и других инструментов денежного рынка размещены сроком до 1 года, 24,9% - от 1 до 3 лет, 21,5% - от 3 до 5 лет, 16,9% - более 5 лет.

На 1 июля в структуре инвестиционного портфеля Госнефтефонда Азербайджана 36,7% облигаций и других инструментов денежного рынка размещены сроком до 1 года, 24,9% - от 1 до 3 лет, 21,5% - от 3 до 5 лет, 16,9% - более 5 лет.

Как сообщает Report, эти цифры год назад составили 33,2%, 31,9%, 20,9% и 14% соответственно.

Распределение инвестиционного портфеля ГНФАР по географическим регионам выглядит следующим образом: 30,45% - по Европе, 21,43% - Азиатско-Тихоокеанскому региону (29,33% и 35,53% годом ранее), 26,07% - по Северной Америке (27,07% годом ранее), 1,16% - по Австралии и Новой Зеландии (1,13% годом ранее), 1,36% - Ближнему Востоку (0,73% годом ранее), 0,04% - Южной Америке (0,05% годом ранее).

Доля международных финансовых институтов возросла с 6,15% до 6,42%. Доля развитых стран в структуре инвестиционного портфеля поднялась с 60,39% до 60,87%, развивающихся стран снизилась с 33,46% до 19,64%. Остальные 13,07% приходятся на золото.