О нас
Report Georgia
Аудио новости

ГНФАР увеличил долю международных институтов в инвестпортфеле

ГНФАР увеличил долю международных институтов в инвестпортфеле На 1 июля в структуре инвестиционного портфеля Госнефтефонда Азербайджана 36,7% облигаций и других инструментов денежного рынка размещены сроком до 1 года, 24,9% - от 1 до 3 лет, 21,5% - от 3 до 5 лет, 16,9% - более 5 лет.
Финансы
27 июля 2021 г. 17:09
ГНФАР увеличил долю международных институтов в инвестпортфеле

На 1 июля в структуре инвестиционного портфеля Госнефтефонда Азербайджана 36,7% облигаций и других инструментов денежного рынка размещены сроком до 1 года, 24,9% - от 1 до 3 лет, 21,5% - от 3 до 5 лет, 16,9% - более 5 лет.

Как сообщает Report, эти цифры год назад составили 33,2%, 31,9%, 20,9% и 14% соответственно.

Распределение инвестиционного портфеля ГНФАР по географическим регионам выглядит следующим образом: 30,45% - по Европе, 21,43% - Азиатско-Тихоокеанскому региону (29,33% и 35,53% годом ранее), 26,07% - по Северной Америке (27,07% годом ранее), 1,16% - по Австралии и Новой Зеландии (1,13% годом ранее), 1,36% - Ближнему Востоку (0,73% годом ранее), 0,04% - Южной Америке (0,05% годом ранее).

Доля международных финансовых институтов возросла с 6,15% до 6,42%. Доля развитых стран в структуре инвестиционного портфеля поднялась с 60,39% до 60,87%, развивающихся стран снизилась с 33,46% до 19,64%. Остальные 13,07% приходятся на золото.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ARDNF investisiya portfelində beynəlxalq qurumların payını artırıb

Другие новости из категории

ГНФАР увеличил долю акций в инвестпортфеле
ГНФАР увеличил долю акций в инвестпортфеле
27 июля 2021 г. 15:41
ГНФАР увеличил долю доллара в инвестпортфеле
ГНФАР увеличил долю доллара в инвестпортфеле
27 июля 2021 г. 15:29
Активы Госнефтефонда Азербайджана превысили 44 млрд долларов
Активы Госнефтефонда Азербайджана превысили 44 млрд долларов
27 июля 2021 г. 13:08
Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков (27.07.2021)
Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков (27.07.2021)
27 июля 2021 г. 09:58
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.07.2021)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.07.2021)
27 июля 2021 г. 09:21
Биржи США закрылись незначительным ростом
Биржи США закрылись незначительным ростом
27 июля 2021 г. 04:11
Стоимость биткоина превысила $40 тыс.
Стоимость биткоина превысила $40 тыс.
27 июля 2021 г. 00:30
Страховой рынок Азербайджана вырос на 11%
Страховой рынок Азербайджана вырос на 11%
26 июля 2021 г. 16:28
Проданные азербайджанскими страховщиками Зеленые карты подорожали на 64%
Проданные азербайджанскими страховщиками "Зеленые карты" подорожали на 64%
26 июля 2021 г. 14:24
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.07.2021)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.07.2021)
26 июля 2021 г. 09:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi