ГНФАР увеличил активы почти на 2 млрд долларов

В структуре доходов поступления от продажи прибыльных нефти и газа составили 4 130,1 млн манатов

Доходы Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (ГНФАР) от реализации нефтегазовых контрактов составили 4 914,7 млн манатов за январь-июнь 2020 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Фонд.

В структуре доходов поступления от продажи прибыльных нефти и газа составили 4 130,1 млн манатов. Средневзвешенная цена сырой нефти в эти месяцы составила 38,7 доллара США. За этот период бонусные выплаты составили 767,8 млн манатов, транзитные доходы - 10,6 млн манатов, поакровые выплаты - 6,2 млн манатов.

Расходы ГНФАР за январь-июнь текущего года составили 5 824,8 млн манатов. Несмотря на резкое падение цен на сырую нефть в этом периоде, ГНФАР обеспечило выполнение своих функций по сохранению макроэкономического и фискального баланса, выполнению обязательств перед общим и государственным бюджетом. Трансферт в государственный бюджет составил 5 675,0 млн манатов, на улучшение жилищных и социально-бытовых условий семей беженцев и вынужденных переселенцев выделено 140,0 млн манатов, связанные с управлением расходы Госнефтефонда составили 9,7 млн манатов

В отчетном периоде доходы ГНФАР от управления средствами, связанные с переоценкой активов, составили 1 953,8 млн манатов. Внебюджетные доходы фонда из-за изменения курса валют составили 1 216,1 млн манатов.

Активы ГНФАР по итогам июня увеличились на 1 873,8 млн долларов США и составили 43 223,3 млн долларов США. На конец первого квартала активы были равны 41 349,5 млн долларов США.