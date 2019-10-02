ГНФАР сократил продажу валюты на 3%

Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики (ГНФАР) в январе-сентябре текущего года продал инвалюту в объеме 4 512,85 млн долларов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ГНФАР.

Данный показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года понизился на 126,75 млн долларов или 2,7%.

Из общего объема проданной за 9 месяцев валюты 618,95 млн долларов пришлось на сентябрь, что в 1,6 раза больше аналогичного показателя прошлого года.

В январе-сентябре 2018 года фонд продал 4 639,6 млн долларов, в сентябре - 394,8 млн долларов.