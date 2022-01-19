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ГНФАР сократил долю золота в инвестпортфеле

ГНФАР сократил долю золота в инвестпортфеле В 2021 году удельный вес облигаций и других инструментов денежного рынка в инвестиционном портфеле Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) составил 61,8%, что на 2 процентных пункта меньше показателей 2020 года.
Финансы
19 января 2022 г. 10:20
ГНФАР сократил долю золота в инвестпортфеле

В 2021 году удельный вес облигаций и других инструментов денежного рынка в инвестиционном портфеле Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) составил 61,8%, что на 2 процентных пункта меньше показателей 2020 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Фонд.

При этом ГНФАР увеличил долю акций в инвестиционном портфеле с 15,9% до 19%.

Доля золота в инвестициях фонда снизилась с 14,2% до 13,1%, а доля недвижимости осталась неизменной - 6,1%.

В настоящее время ГНФАР располагает 101,8 тоннами золота, что на 1 тонну больше, чем годом ранее.

На 1 января текущего года активы ГНФАР составили 45 млрд 025,1 млн долларов США, что на 3,35% больше, чем на 1 января прошлого года.

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