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ГНФАР сократил долю доллара и повысил долю евро в инвестпортфеле 

ГНФАР сократил долю доллара и повысил долю евро в инвестпортфеле  Стоимость инвестиционного портфеля Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) на конец 2022 года была почти такой же, как его активы - 49 033,56 млн долларов США, что на 8,9% больше, чем в конце 2021 года.
Финансы
19 января 2023 г. 09:50
ГНФАР сократил долю доллара и повысил долю евро в инвестпортфеле 

Стоимость инвестиционного портфеля Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) на конец 2022 года была почти такой же, как его активы - 49 033,56 млн долларов США, что на 8,9% больше, чем в конце 2021 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Фонд.

По информации, в настоящее время 68,6% инвестиций ГНФАР размещено в долларах США. Это на 0,4 процентных пункта меньше, чем год назад.

Доля евро в инвестиционном портфеле снизилась на 0,9 процентных пункта - с 19,5% до 20,4%.

Доля английского фунта стерлингов в инвестиционном портфеле за отчетный период повысилась на 0,1 процентных пункта - с 5,1% до 5,2%, австралийского доллара и турецкой лиры осталась неизменной, российского рубля понизилась с 0,6% до 0,3%, китайского юаня - с 1,3% до 1,1%, японской иены упала с 1,4% до 1,3%, других иностранных валют - не изменилась и составила 2,1%.

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