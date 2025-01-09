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ГНФАР сменил страховщика

ГНФАР сменил страховщика 17:39
Финансы
9 января 2025 г. 17:46
ГНФАР сменил страховщика

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) объявил результаты открытого тендера на отбор страховщика по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) 160 сотрудников.

Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал государственных закупок, победителем тендера стало ОАО Qala Insurance.

За свои услуги Qala Insurance получит 147,2 тыс. манатов, договор между сторонами заключен сроком на один год.

Отметим, что в последние два года услуги по ДМС сотрудников ГНФАР оказывало ОАО Atasığorta. За эти услуги компания получила 127,5 тыс. манатов и 129,6 тыс. манатов соответственно.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Dövlət Neft Fondu sığortaçısını dəyişib

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