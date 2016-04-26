ГНФАР сегодня выставит на продажу 50 млн. долларов

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ На сегодняшнем валютном аукционе Центробанка Азербайджана (ЦБА) вновь будет осуществлена продажа валюты. Как передает Report, на аукционе планируется продажа средств Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) в объеме 50 млн. долларов.

Аналитическая группа Report считает, что на сегодняшнем аукционе предложение превысит спрос. В этом случае завтра прогнозируется снижение официального курса до 1,4950 AZN/USD. Увеличение объема продаж на рынке наличной валюты может привести к снижению курса купли-продажи.

Отметим, что на фоне снижения спроса на иностранную валюту ЦБА сократил количество валютных аукционов с 3 до 2 раз в неделю. Аналитическая группа Report прогнозирует, что рост нефтяных цен, позитивная глобальная экономическая конъюнктура и начало туристического сезона ближе к лету приведет к переизбытку долларов на рынке. В этом случае ЦБА может сократить количество валютных аукционов до одного раза в неделю.