​ГНФАР сегодня выставит на продажу 50 млн. долларов

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ На сегодняшнем валютном аукционе Центробанка Азербайджана (ЦБА) вновь будет осуществлена продажа валюты. Как передает Report, на аукционе планируется продажа средств Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) в объеме 50 млн. долларов.

Аналитическая группа Report считает, что на сегодняшнем аукционе предложение превысит спрос. В этом случае прогнозируется снижение официального курса до 1,5100 AZN/USD. Увеличение объема продаж на рынке наличной валюты может привести к снижению курса купли-продажи.

Отметим, что с этой недели на фоне снижения спроса на иностранную валюту ЦБА сократил количество валютных аукционов с 3 до 2 раз в неделю.