​ГНФАР резко увеличил долю доллара в инвестпортфеле

На 1 апреля стоимость инвестиционного портфеля ГНФАР составила 41 339,1 млн долларов США, что на 1 983,6 млн долларов или 4,6% меньше показателя прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на фонд, из них 66% активов размещены в долларах США, что в квартальном сравнении на 9,4 процентных пункта больше. Фонд сократил долю евро с 31,4% до 22,9%, а фунтов стерлингов - с 5,1% по 4,8%.

На конец марта доля австралийского доллара в портфеле составила 0,5% (меньше на 0,1 процентного пункта), турецкой лиры - 0,8% (стабильный), российского рубля - 0,5% (меньше на 0,3 процентного пункта), корейского вона - 0,5% (стабильный), китайского юаня - 1,2% (стабильный), японской иены - 1,5% (стабильный), других иностранных валют - 1,3% (меньше на 0,2 процентного пункта).

В структуре инвестиционного портфеля фонда на долю облигаций и инструментов денежного рынка приходится 68,7% (не изменился), доля акций сократилась с 14,1% до 12,4%, недвижимого имущества возросла с 5,8% до 6,1%, золота - с 11,4% до 12,8%.

Доля инструментов рейтинга ААА составила 58% (больше на 15,2 процентного пункта), рейтинга AА сократилась с 16,3% до 12%, рейтинга А – с 29% до 19,2%, рейтинга BBB - с 10,5% до 9,4%. Доля инструментов неинвестиционного уровня осталась неизменной, на уровне 1,4%.

На отчетную дату 37,8% облигаций и других инструментов денежного рынка размещены сроком до 1 года, 29% - от 1 до 3 лет, 20,3% - от 3 до 5 лет, 12,9% - более 5 лет. Эти цифры 3 месяца назад составили 34%, 35,6%, 21,7% и 8,7% соответственно.

Распределение инвестиционного портфеля ГНФАР по географическим регионам выглядит следующим образом: 33,2% - по Европе, 33,1% - Азиатско-Тихоокеанскому региону (33,8% и 33,4% годом ранее), 27,2% - по Северной Америке (24,9% годом ранее), 1,1% - по Австралии и Новой Зеландии (2% годом ранее), 0,7% - Ближнему Востоку, 0,1% - Южной Америке. Доля международных финансовых институтов также не изменилась, составив 4,7%. Доля развитых стран в структуре инвестиционного портфеля возросла с 63,2% до 63,9%, развивающихся стран снизилась с 32% до 31,4%.