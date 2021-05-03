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ГНФАР разместил 69% активов в долларах США

ГНФАР разместил 69% активов в долларах США Фонд сократил долю евро с 22,9% до 19,7%, а фунтов стерлингов увеличил с 4,8% по 5,2%
Финансы
3 мая 2021 г. 17:45
ГНФАР разместил 69% активов в долларах США

На 1 апреля стоимость инвестиционного портфеля Государственной нефтяной компании Азербайджана (ГНФАР) составила 42,761 млрд долларов США, что на 3,4% меньше показателя прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на фонд, из них 68,6% активов размещены в долларах, что в годовом сравнении больше на 2,6 процентных пункта. Фонд сократил долю евро с 22,9% до 19,7%, а фунтов стерлингов увеличил с 4,8% по 5,2%.

В отчетном периоде доля австралийского доллара возросла в с 0,5% до 0,6%, турецкой лиры упала с 1% до 0,8%, российского рубля выросла с 0,4% по 0,5%, китайского юаня – с 1,2% по 1,3%, японской иены сохранилась на уровне 1,5%, других иностранных валют выросла с 0,7% до 1,3%, корейский вон изъят из портфеля.

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Версия на английском языке SOFAZ places 69% of investment portfolio in USD
Версия на азербайджанском языке ARDNF-in investisiya portfelinin 69%-i ABŞ dollarındadır

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